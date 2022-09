Første EfB-kamp efter udgivelse af dokumentar-serie ender med nederlag til lokalrivaler

En start på tilværelsen i 2. division uden nederlag havde inden dagens kamp bragt Esbjerg fB på en andenplads i rækken kun overgået B93 på målscore.

- Det er absolut en ganske godkendt start. Jeg var lidt spændt på kampen mod Aarhus Fremad sidste fredag, for det er nok et af de hold, der kommer til at kæmpe med i toppen. Men den vandt vi jo, så jeg synes det er en god start, lyder det fra EfB-fan Steffen Christensen.

Denne lørdag ventede så den første kamp efter udgivelsen af TV SYD-dokumentaren Esbejrg fB: Love it or leave it. Et udebaneopgør mod lokalrivalerne fra Kolding IF.