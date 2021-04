Folk ringer til politiet når kirken ringer ind til påske

- Misforstå mig ikke, jeg er glad for, at vi lever i et sekulært samfund (…hvor det ikke er kirken, der bestemmer, red.), og jeg er glad for, at vi har frihed til at tro, hvad vi vil, men jeg husker ikke, hvornår jeg har hørt en politiker sige “glædelig påske”.

- Mere end to tredjedele af danskerne er medlem af folkekirken, derfor falder det selvfølgelig tilbage på os, når færre ved, hvorfor klokkerne ringer påsken ind. Den har jo ellers et godt budskab til alle: At mennesket ikke er overladt til sig selv.