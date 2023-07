Folk var ved at knække nakken, når de vendte sig efter hende på gaden

I stedet for at hidse sig op eller blive såret af kommentarerne vælger Maria Hilding i stedet at se dem som et argument for, hvorfor Esbjerg har brug for at sætte større fokus på diversitet og mangfoldighed.

- Det understreger blot min pointe om, at esbjergenserne trænger til oplysning, så det tænder egentligt bare mere op under min ild og lyst til at vise LGBTQ+ miljøet frem i bybilledet.