Folketingsmedlem ramt af kræft og sygemeldt indtil sommerferien

Det 66-årige folketingsmedlem Henning Hyllested har fået konstateret kræft og er derfor sygemeldt fra Folketinget, mens han modtager behandling. Hyllested har været folketingsmedlem for Enhedslisten i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.

Han forventer i første omgang at vende tilbage til folketingsarbejdet på den anden side af sommerferien, fortæller han til Altinget.

Henning Hyllested, der er bosiddende i Esbjerg, er ordfører for transport, turisme, landdistrikter og øer for Enhedslisten. Han erstattes af Rasmus Vestergaard Madsen, der ud over pladsen i Folketinget også overtager Hyllesteds ordførerskaber.