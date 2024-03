Det sker, selvom det endnu ikke er afklaret, hvad der forårsagede ulykken den 12. februar, hvor en 350 ton tung vindmølledel faldt af en ladvogn og landede på en mark.



- Jeg kan godt forstå, at de er utrygge, og den utryghed skal vi tage seriøst. Det er vigtigt, at borgerne kan gå i seng uden at være bange for, at der kommer en vindmølledel rullende gennem huset, siger han.