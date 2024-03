Folketingsmedlem støtter beboere mod store vindmølletransporter

Brev til ministeren

I et brev som TV SYD har set, har han nu skrevet til transportminister Thomas Danielsen (V) og bedt om en forklaring på, ”hvilke nye og anderledes sikkerhedsforanstaltninger, som er gjort efter det dramatiske mølle-haveri ved Korskroen til nu?”

- Jeg kan ikke se, hvad der er sket af sikkerhedstiltag, så man har vurderet, at de kan køre igen, siger Anders Kronborg, folketingsmedlem (S).

Og det kan beboerne på Krogsgårdsvej heller ikke. De henviser til ulykken på Storebæltsbroen i januar 2019, hvor en container rev sig løs fra et godstog og slog otte mennesker i et IC4 tog.

- Dengang var der kørselsforbud et helt år, men her er man villig til at tage risikoen med, for at der er nogle, der bliver dræbt, sagde beboer Martin Nielsen i går til TV SYD.

Folketingsmedlem Anders Kronborg har desuden spurgt ministeren til hans holdning omkring, hvorvidt det er ok, at transporterne tilsyneladende overtræder den private ejendomsret, når deres vindmølledele bevæger sig ind over skel til beboerne.