Fond donerer millioner til skoler

Danmarksgades Skole: er den eneste folkeskole i Esbjergs centrum, og skolens elevråd har ”Trivsel for alle” som sin mærkesag. Til trivslen hører en god legeplads, og skolen har fået midler til at erstatte det nedslidte legetårn med et nyt legestativ, som giver plads til så mange børn som muligt på det begrænsede udendørs areal.

Skads Skole Signatur: ønsker at skabe spændende undervisning ud fra elevernes forudsætninger i et PlayLab, hvor det er muligt at arbejde med 21st century skills. Konceptet sigter på at hjælpe eleverne med at finde frem til, hvilke færdigheder de har behov for i fremtiden. PlayLab involverer blandt andet LEGO-læringssæt med innovation og leg. Nordre Skole

Fortuna i Bramming: prioriterer faget Håndværk og Design højt, idet det har vist sig at have stor betydning for elevernes personlige udvikling og trivsel. Imidlertid er skolen hårdt ramt på ressourcer i faget, og skolen har søgt om støtte til at anskaffe nyt værkstedsudstyr, blandt andet 12 symaskiner og fire boremaskiner, som kan bidrage til, at de siden vælger en erhvervsuddannelse.

Præstegårdsskolen: ønsker en ni-personers el-bus for at have mulighed for at tage på langt flere ekskursioner og ture med børnene, hvoraf mange har en opvækst med oplevelsesfattigdom. Skolen ser det som en vigtig opgave, at børnene oplever en verden lidt længere hjemmefra. Bussen kan bruges både i skoletiden, SFO og fritidsklub.

Kilde: Claus Sørensen Fond