For første gang i Skandinavien: Skib sejler på ren raps

Diesel fortrænger fødevarer

Fra grønne partier, ngo’er og tænketanke er der kritik af 1. generations biobrændstof som Emmelevs, skriver "Klimamonitor".

Kritikken bunder særligt i, at fødevarebaserede biobrændstoffer fortrænger fødevareproduktion, som derfor skal produceres et andet sted – for eksempel i udlandet – for at møde den samme efterspørgsel.

Klimabalancen i fare

Til "Klimamonitor" siger Henrik Gudmundsson, senioranalytiker fra den grønne tænketank Concito:

- Man er derigennem med til at øge udledningerne, i form af at der inddrages nye arealer til landbrugsarealer, og derfor kan klimabalancen sådan set risikere at blive ligeså dårlig eller deromkring samlet set, hvis man bruger det i stedet for fossile brændsler.

- Nu er det her i sin spæde opstart, så jeg synes, vi skal finde ud af, hvad potentialet er, før vi begynder at lave en række omlægninger i landbruget eller andre større ændringer, siger det konservative folketingsmedlem, Niels Flemming Hansen, Vejle.