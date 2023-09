Forældre får frataget muligheden for at passe deres kræftsyge søn

Familien har ellers i over et år været berettiget til løbende tabt arbejdsfortjeneste, som er en lønkompensation til forældre, som er nødt til at tage orlov eller sige op fra sit arbejdet for at passe et sygt eller handicappet barn.

Men nu, efter at have passet Johannes derhjemme i et år, skriver Esbjerg Kommune, at begge forældre skal starte på arbejde, og at familien i fremtiden kun vil kunne få bevilget lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste for de dage, hvor Johannes er indlagt eller skal til undersøgelser samt de dage, hvor Johannes er syg.

- Er leukæmi ikke en sygdom? Er han først syg, når han får feber? Skal han kaste op, før end han er syg? Hvornår er Johannes syg? For så vidt jeg ved, så er han ikke rask fra sin leukæmi endnu, siger Rikke Dall Vestergaard.