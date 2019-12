Forældre kræver overvågning af tunnel

Flere voldsepisoder mellem unge i en tunnel i Esbjerg giver anledning til bekymrede forældre, som nu kræver handling fra skolens og politiets side.

- Jeg håber, der kommer et kamera op, så det bliver fanget på video, hvad der eventuelt sker i tunnellen, siger Rikke Hansen, der dog godt kan forstå, at nogle mener, der er at gå for langt i forhold til de unges frihed. Bare ikke i denne situation.

Rikke Hansen følger nu selv sin otte-årige søn i skole efter fredagens overfald i tunnelen bag hende. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller

- Som det er lige nu, synes jeg helt ærligt ikke, de skal have lov at have den frihed, mener Rikke Hansen, der følger sin egen søn i skole for tiden.

- Han får ikke lov til selv at gå til og fra skole efter de episoder, der har været. Min otte-årige søn skal ikke stå selv i den situation. Jeg bliver nødt til at beskytte mit barn, siger hun til TV SYD.

Tunnelen ved Bohrskolen var i weekenden centrum for stor debat. En kvinde lagde fredag et opslag på Facebook, hvor hun beskrev et overfald i tunnelen, og som hun satte en stopper for. En 15-årig dreng var kommet op at slås og var endt liggende på jorden, hvor han ifølge kvinden blev sparket i maven og hovedet af nogle andre unge. Han fik ødelagt sin jakke og mobiltelefon under episoden.

Udvalgsformand tror ikke på overvågning

Bohrskolens leder Ole Lerke har politianmeldt episoden, og han har samtidig mandag holdt møde med kommunens SSP-medarbejder samt politiet. Han vil ikke udelukke, at overvågning og ekstra lys i tunnelen i en periode kunne være en mulighed.

Ole Lerke er leder af Bohrskolen i Esbjerg. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller

Spørger man Diana Mose Olsen (SF), som er formand for Børne- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, er overvågning ingen farbar vej at gå.

- Jeg tror ikke på, at videoovervågning nødvendigvis gør noget godt. For det flytter bare problemstillingen med nogle unge mennesker, der synes, det er sjovt at skræmme små børn, til en anden tunnel i området, siger hun.

Hun vil have de unge mennesker identificeret, så man kan få taget en dialog dem og deres forældre.

- Jeg tror på, at de initiativer, skolen sætter i gang, har sin virkning, så alle forældre trygt kan sende deres børn i skole igen, siger Diana Mose Olsen.

