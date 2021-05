Forældre nægtede politiet adgang til søn efter trafikulykke

Et forældrepar i Esbjerg kom i klammeri med politifolk tidligt søndag morgen, da betjente bankede på for at tale med parrets søn, som havde været passager i en forulykket bil.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Faren til den 19-årige mand sigtes for at have hindret politiet i udførelsen af arbejdet.

Også moren er sigtet for overtrædelse af straffeloven. Hun skal have givet en betjent et knytnæveslag, oplyser vagtchef Erik Lindholdt.

Ordensmagtens besøg hos familien skyldes en alvorlig trafikulykke tidligere på natten. Lidt før klokken to var en bil kørt frontalt ind i en holdende lastvogn på Mådevej.

Passager stak af

Føreren af bilen - en mand først i 20'erne - blev overført til Odense Universitetshospital. Hans tilstand er ukendt, lyder det fra politiet søndag formiddag.

Efter ulykken stak passageren, en 19-årig mand, af. Det viste sig, at bilen var stjålet, og derfor opsøgte betjente hans bopæl hos forældrene.

- De ville ikke lukke os ind, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Efter en konfrontation lykkedes det for betjentene at få fat i sønnen. Under transporten blev den unge dog dårlig og blev kørt til det lokale sygehus.

Det var formentlig en følge af det voldsomme sammenstød med lastvognen, oplyser politiets vagtchef.