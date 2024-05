Forældrenævn skal sikre gode rammer i dagstilbuddene

Det skriver Forældrenævnet i en pressemeddelelse.



Formålet med nævnet er, at det skal samle forældrenes stemme og være et talerør til Børn & Skoleudvalget og Byrådet.

Nævnet skal arbejde med problemstillinger, der skal sikre udviklingen af rammerne for kommunens børn, forældre og personale i dagtilbuddene.

Formålet er også, at det bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau.

- Oprettelsen af Forældrenævnet markerer en vigtig milepæl i vores ønske om at skabe et tættere samarbejde mellem forældre og det politiske niveau. Vi ser frem til at få en mere direkte dialog med politikerne og bidrage med vores indsigt og erfaring i udviklingen af dagstilbud i kommunen, udtaler Forældrenævnet i pressemeddelelsen.

Det var Line Grønfeldt Olsen, der i starten af 2023 igangsatte processen, som alle formænd i bestyrelserne for dagstilbuddene var begejstrede for.