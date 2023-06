Forbud mod rockergruppe i kommune ophæves

Samlingsstedsforbuddet ophæves efter tre måneder med virkning fra i dag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet bruges en ejendom på vejen ikke længere som samlingssted for rockergruppen, derfor vurderer man fra myndighedernes side, at forbuddet ikke kan forlænges, lyder det.



Både politi og kommune vil følge situationen tæt og være opmærksomme på eventuel utryghedsskabende adfærd omkring Brolæggervej.

- Borgerne skal ikke være i tvivl om, at vi vil være meget opmærksomme på eventuel utryghedsskabende adfærd og konsekvent skride til handling, hvis det bliver nødvendigt, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen i pressemeddelelsen.

Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller utryghed, kan kommunalbestyrelsen nedlægge et samlingsstedsforbud, der er gældende indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.