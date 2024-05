Forening får grønt lys som brugernes talerør for det nye Tobakken

November 2022: En uvildig rapport retter en skarp kritik af økonomien på Tobakken.

Primo marts 2023:

Esbjerg Kommunes kulturchef, Ulla Visbech, bliver indsat som midlertidig leder af spillestedet. Samtidig bliver den tidligere administrerende direktør for Rybners, Peter Amstrup, bestyrelsesformand for Tobakken.

Ultimo marts 2023:

Tobakken erklæres konkurs og lukker. Bestyrelsen bag spillestedet indgiver konkursbegæring efter at økonomiudvalget i Esbjerg Kommune afviser at bevilge de 5,8 millioner kroner, som spillestedet havde anmodet om for at undgå konkurs. I fem ud af de seneste seks år før konkursen har stedet haft røde tal på bundlinjen.

- Vi vil ikke kaste flere gode penge efter dårlige penge. Så derfor har vi nu valgt at sætte en stopper for det. Men jeg er ked af, at spillestedet går konkurs. Økonomiudvalget har åbnet en dør for, at der kan komme spillested dernede igen, for der skal være et spillested i Esbjerg, lød det dengang fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Juni 2023:

Esbjerg Kommune vil have Tobakken til at ryge igen. Derfor får interesserede mulighed for at byde ind på at overtage stedet. Her byder et hold, som vil overtage stedet og kalde det ”Fabrikken”, ind.

September 2023:

Da der er opstået usikkerhed om hvorvidt opgaven i første omgang var et decideret udbud, som skulle følge udbudslovgivningen, vælger Esbjerg Kommune at starte processen forfra. Efterfølgende forklares det, at en person kan have haft en fordel i budrunden, da vedkommende har haft en tæt relation til Esbjerg Kommune og Tobakken.

Januar 2024:

Esbjerg får alligevel ikke et nyt rytmisk spillested kaldet Fabrikken, da folkene bag vælger at trække sig. Det skyldes ifølge Fabrikkens bestyrelsesformand, Peter Amstrup, mistænkeliggørelse og tilsvininger, hvor særligt projektets kulturkonsulent Ronnie Hansen har været udsat.

- Det er på alle måder træls, da vi var så tæt på målstregen. Men det er Ronnie Hansen, der har ideerne og forbindelserne. Vi kan ikke drive projektet uden ham, sagde Peter Amstrup til TV SYD.

April 2024:

Musikhuset i Esbjerg forhandler med kommunen om at overtage driften af Tobakken. Det nye Tobakken vil ifølge Esbjerg Kommune blive et spillested med et alsidigt program med rytmiske koncerter og arrangementer, som både tilgodeser det brede publikum men også de smalle nichegenrer, der fokuserer på de unge.

Maj 2024:

Tobakken kan slå dørene op fra 1. august. En aftale mellem Musikhuset Esbjerg og Esbjerg Kommune godkendes af byrådet.

I en kultur- og oplevelsesby skal vi selvfølgelig have flere musikscener, og jeg er rigtig glad for, at Tobakken nu genopstår, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.