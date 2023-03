Forening positiv over for uddannelsesudspil

Torsdag præsenterede SVM-regeringen sit uddannelsesudspil til kandidatuddannelserne kaldet "Forberedt på fremtiden I".

Udspillet har til formål at sikre et større uddannelsesudbud i hele landet, sikre en bedre sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer og ikke mindst videreudvikle på uddannelsessystemet, så det både gavner de studerende og erhvervslivets stigende behov for arbejdskraft.

Derfor ønsker regeringen blandt andet at oprette nye, korte kandidatuddannelser, oprette flere engelsksprogede studiepladser og tage flere engelsksprogede studerende ind.

Udspillet har i løbet af dagen mødt kritik fra blandt andre Danske Studerendes Fællesråd, Enhedslisten og HK Danmark under begrundelse af, at "skubbe endnu flere akademikere over i HK-jobs, som de ikke er kvalificerede til", og at udspillet "skader trivslen" på uddannelserne.

Men i Esbjerg ser direktør for foreningen Education Esbjerg, Lone Saaby, anderledes på udspillet. Hun er nemlig positivt stemt over for det.