Men efter spillestedet er gået konkurs, har det skabt udfordringer hos foreningen.

Foreningen har nemlig ingen lejekontrakt med kommunen, som ejer bygningen, og derfor blev de tirsdag formiddag bedt om at tage deres ejendele og forlade bygningen af konkursboets kurator.

- Jeg synes, at det er latterligt. Det er jo et helt vildt tidspunkt at vælge. Folk er på arbejde og i skole. De har jo ikke mulighed for kommer her, siger Richard Dethlefsen, der er bestyrelsesformand i foreningen.