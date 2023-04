Forening smidt ud af Tobakken: Det er jo latterligt

Skulle I ikke bare have sørget for at få en lejekontrakt på plads tidligere?



- Jo, det skulle vi nok. Men det er også det, som vi har arbejdet på længe, men det går bare ikke så hurtigt, når man har med en kommune at gøre. Men vores påstand er, at når vi får at vide af kommunen, at vi er en selvstændig forening, så er vi frigjort af Tobakken, og så er vi ikke omfattet af konkursen, siger bestyrelsesformanden.

Optimistisk om fremtiden

Richard Dethlefsen fortæller, at en anmodning om en lejekontrakt var lige op over.

Dagen efter Tobakken gik konkurs skulle foreningen nemlig have afholdt en generalforsamling og lavet nye vedtægter, men konkursen gjorde, at foreningen ikke kunne mødes, så derfor blev det aldrig til noget.