Formodet stenkast spærrede motorvej - viste sig at være et pølsehorn

To personer er tirsdag set kaste genstande ned fra en gangbro mod vejbanen på Esbjergmotorvejen E20. Derfor er vejen nu spærret, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vejen er blevet spærret fra afkørsel 76, Esbjerg Ø, i sydgående retning ind mod Esbjerg tirsdag eftermiddag klokken 14, og var spærret i to timer.

- Vi er stadig ved at undersøge sagen dernede. Vi eftersøger vejen efter spor af, hvad der er blevet kastet med, siger Karsten Høy, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Anmeldelser om stenkastet kommer fra to vidner, der formoder, at personerne har været mellem 15 og 16 år. Politiet er i gang med at afhøre vidnerne.

- Der er to vidner, der har set nogle unge mennesker stå på gangbroen og kaste noget ned mod vejbanen, siger Karsten Høy.

Der er ingen tilskadekomne eller nogle trafikanter, der er blevet ramt.

Politihund fandt pølsehorn

I forbindelse med eftersøgningen fandt politiet dog ingen beviser på, at der skulle være kastet med sten fra gangbroen.

- Vi fandt et halvt pølsehorn derude. Det var det eneste, som nogen kunne have rørt for nyligt. Og det skal man heller ikke smide med, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.