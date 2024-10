Formodet storsmuglers hash blev sendt til et hjem i Rødding

Tonsvis af hash krydsede over den danske grænse i årene 2020-2023, og flere familiemedlemmer i Rødding spillede en afgørende rolle i, at det ulovlige stof kom til Danmark og blev fordelt i landet, herunder til Christiania.

Men familiemedlemmerne havde underordnede roller i hashnetværket, der angiveligt blev dirigeret af en mand, som i dag er 30 år.

Han var den egentlige bagmand, og ulovlighederne skete på hans foranledning, mener anklagemyndigheden, der har tiltalt ham for at have indsmuglet eller forsøgt at indsmugle over fem ton hash.

5393,9 kilo helt præcist.

Retssag begynder i dag

Fredag begynder straffesagen mod ham ved Retten i Esbjerg.

Hashen blev leveret fra Spanien og Tyskland til Danmark, og noget af det lå gemt i konservesdåser, står der i anklageskriftet. Men ikke alle leverancer kom frem.

To sendinger på over et ton blev snuppet i Spanien i 2023 af henholdsvis tyveknægte og politi, og derefter besluttede bagmanden at få gps-sendere gemt i den kostbare last.

Det har en mellemmand - Nicklas Sørensen - forklaret i juli i år, hvor han tilstod sin rolle. Han blev idømt syv års fængsel.

Sørensen organiserede et transportnet, hvor biler kørte til Tyskland for at hente hash, som så endte i hans hjem i Rødding. Her fjernede han gps'erne, inden hashen blev viderefordelt. Det forklarede han ifølge Jydske Vestkysten i juli.

Kone, mor, stedfar og venner en del af smuglernetværket

Han involverede også sin kone, mor og stedfar samt venner og venners venner i den ulovlige forretning. De blev aflønnet baseret på deres roller.

Sørensen selv fik 15.000 kroner og en skive hash per fuldført indsmugling, har regionalmediet beskrevet.

I alt er otte dømt i sagen, og der er samlet udmålt 30,5 års fængsel. Den korteste er på to års fængsel, mens den længste er Sørensens på syv år.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) mener, at den 30-årige formodede bagmand også er tunesisk statsborger. Derfor risikerer han at miste sit danske statsborgerskab og at blive udvist af Danmark, såfremt han dømmes.

Desuden vil anklagemyndigheden have konfiskeret det udbytte, som den formodede storsmugler menes at have tjent på de godt fire ton hash, der nåede frem. Hvilket beløb, der er tale om, fremgår ikke.

Det er uvist, hvordan den 30-årige forholder sig til anklagerne.

Sidste retsdag er 16. oktober.