Forsikring dækker ikke milliontab efter jordskred i Norge

Nu har forsikringsselskabet Codan, hvor firmaet har sine egendele forsikret, oplyst, at forsikringen ikke dækker tabet.

Direktør Knud Heinsen havde ellers forventet, at firmaet ville blive kompenseret for tabet. Derfor ærgrer han sig naturligvis.

Tabet fra naturkatastrofen går under 'force majeure' i forsikringsaftalen, da det er en hændelse, ingen af aftaleparterne har kontrol over. Det betyder, at Codan er "fritaget" for at dække tabet.

Økonomisk tab opgøres stadig

Direktør Knud Heinsen oplyser, at tabet blandt andet inkluderer to firmabiler og to trailere med svejseudstyr og en generator. Desuden var garagen, der forsvandt i jordskredet et par dage efter, det begyndte, fyldt med værktøj.



- Vi er ikke færdige med at gøre tabet op endnu, men vi nærmer os en million kroner, fortæller Knud Heinsen.

Beløbet, som det ser ud nu, har ikke mærkbare konsekvenser på firmaet, oplyser direktøren:

- Vi klarer det, men det er da en rids i lakken, siger han.