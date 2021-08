Forsker om kaos i Esbjerg: Sagen er usædvanlig, og konflikten kan blive rigtig lang

Også de amerikanske ejeres kritik af mediernes dækning af sagen er usædvanlig, mener Niels Feddersen.

Blandt andet har medejer og bestyrelsesmedlem Paul Conway kaldt journalistikken for ”dårlig” og ”en joke”.



- I stedet for at forholde sig til, hvad der er sandt og falsk, går ejeren efter medierne og angriber journalistikken. Det er typisk noget, man ser i regimer, siger Niels Feddersen.



To løsninger på konflikten

Når en ny træner kommer til en klub, vil der altid være kamp om pladserne i hierarkiet blandt spillerne. Det vidner degraderingen af profilerne Jakob Ankersen, Kevin Conboy, Yuri Yakovenko og Zean Dalügge til klubbens U19-hold og lejeaftalen med fire spillere fra engelske Barnsley om, ifølge Niels Feddersen.

Han mener, at der er to bud på løsninger for at komme konflikten til livs.

- Den ene er, at spillere, trænere og ledere får en ordentlig snak, konfliktløser og får lavet nogle spilleregler at arbejde efter, i hvert fald frem til vinterpausen (hvor transfervinduet åbner, og klubberne kan købe og sælge spillere, red.).

- Den mere destruktive løsning er, at enten skal de utilfredse spillere ud, hvilket vil være et tab for arbejdsmiljøet og Arbejdstilsynet i Danmark, fordi det så er ofrene, der bliver sendt videre, og ikke dem, der eftersigende har begået de her ting - eller, at Peter Hyballa bliver nødt til at gå, siger Niels Feddersen.

Sportsligt har Esbjerg fået en dårlig start på sæsonen i 1. division med uafgjort mod Vendsyssel og nederlag mod Helsingør. Klubben møder i weekenden Lyngby.