Forskningsprojekt i Esbjerg skal beskytte mod sabotage under havet

Tyve brugte MitID til at stjæle i Allans butik - nu har han sat en effektiv stopper for det

Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 19. nov

I Store Andst har Høkeren, en ubemandet købmand, oplevet flere kostbare tyverier på kort tid. Det til trods for, at tyvene har skaffet sig adgang til butikken ved at logge ind med MitID. Men det er slut nu.

Siden maj i år har det været muligt at handle døgnet rundt hos den lille købmand Høkeren, i Store Andst. Trods bare 800 indbyggere kan det lade sig gøre, fordi butikken er ubemandet for at holde omkostningerne nede. Man får adgang til butikken med sit MitID, hvorfor butikken og firmaet Unlimit Group, der står bag løsningen, har navn, adresse, telefonnummer og kan fremskaffe CPR-nummer på kunderne, hvis indkøb også videoovervåges. Alligevel har købmanden den seneste tid oplevet tre tyverier for samlet over 25.000 kroner. - Jeg troede ikke, at folk turde gøre det. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at folk ville risikere pletter på straffeattesten og bøder for at stjæle slik og chokolade. Vi har jo ingen dyre ting, fortæller Allan Piihl Haagensen, der driver Høkeren.

Tyveri har tvunget den ubemandede købmand i Andst, Høkeren, til at droppe mit-id registrering af kunder og i stedet kun lukke lokale med en udleveret nøglebrik ind i butikken. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

Når et tyveri har fundet sted, spærrer købmanden den pågældende persons adgang til butikken. Hidtil har tyverier ikke været et stort problem, men ifølge Allan Piihl Haagensen, er det taget til, og han frygter, at bagmændene har delt budskabet om den uforstyrrede tyveriform mellem sig. Tre personer er sigtet i de omtalte episoder fra Høkeren. Ifølge politikommissær Dennis André Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi, efterforskes sagerne dog fortsat. Alt imens politiarbejdet foregår, har Høkeren dog taget nye midler i brug. - Indbruddene har fået bægeret til at flyde over. Nu har vi indført nøglebrikker fremfor MitID. Så skal folk se mig i øjnene, når jeg opretter dem, og vi får stadig samme oplysninger om dem. Butikken er til for folk i Andst, så vi har indskrænket til kun at sælge til dem, lyder det fra Allan.

Høkeren måtte iværksætte en ny adgangsform for at Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

Dermed kan folk på gennemfart ikke længere komme i butikken, men ifølge bagmanden er alternativet, at butikken må lukke. - Et sikkert system Hos Unlimit Group, der tilbyder løsninger til ubemandede købmænd og står for overvågningen af butikkerne, er tyverierne en tendens i denne type butikker. - Vi kan se, at flere prøver at stjæle, og det er samvittighedsløse mennesker, der står bag. Typisk unge, og de giver sig jo til kende, når de går ind, fortæller Mads Lynge Laursen, direktør i Unlimited Group. Direktøren beretter videre, at Store Andst har været hårdere ramt end andre butikker med virksomhedens løsning. Det er nemlig ikke tidligere set, at tingene er foregået så systematisk som her, hvor tyvene har medbragt store tasker til tyvekosterne.

Mads Lynge Laursen, direktør i Unlimited Group.

Mads Lynge Laursen understreger dog, at løsningen er sikker, og problemet ligger andetsteds. - Det er jo deres moral, og vi kan ikke bestemme, om de stjæler eller ej. Der er åbenbart nogle, der ikke har en moral og som er ligeglade med en plet på straffeattesten, fortæller han. Alligevel er virksomheden ved at udrulle en løsning, hvor kunder i ubemandede butikker scanner deres betalingskort, hvorefter der reserveres et beløb. Med kunstig intelligens og kameraer registreres varer, som kunden tager, som et salg, der effektueres, når butikken forlades.

De ubemandede butikker er ifølge Mads Lynge Laursen fremgang i mindre landsbyer, hvor ønsket om en lokal købmand er stort, men midlerne til bemanding små. Butikkens fremtid op til byen I Store Andst er det nu igen op til borgerne, der har været med til at finansiere tilblivelsen af Høkeren, at købe nøglebrikker og holde butikken kørende. - Det er en udfordring, at butikken er afhængig af en vis form for omsætning, og det er op til Andst nu. Butikken har kørt fint indtil videre, men det er op til dem at købe nok til, at den er levedygtig, fortæller Allan Piihl Hansen.

