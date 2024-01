Anna Ancher var Michael Anchers kone. Hun var ligesom sin mand også kunstmaler, og taler rygterne om hendes involvering sandt, vil det give nye oplysninger omkring parrets samarbejde.

- Vi har rigtig mange eksempler på, at kvinden holdt op med at male, når hun blev gift, mens manden fortsatte sin karriere. I den her sammenhæng er det ret ekstraordinært, at vi havde et kunstnerægtepar, som formåede at have to fuldbårne karrierer parallelt med hinanden, siger Katrine Møller Madsen.

Undersøgelserne har allerede påvist, at maleriet er malet over flere gange, og den videre forskning skal vise, om det er Anna Anchers penselstrøg, der gemmer sig på det 136 år gamle maleri.