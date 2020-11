Forslag: Befri udvalgte landbrug for "tossede" regler

Tilskud spænder ben

Han har investeret mange penge i at forbedre alle led på en gård for at gøre det bedre. For at finde en model for en mere bæredygtig landbrugsdrift. Men eksperimenter koster.

Nu kommer han med et forslag: Særligt udvalgte gårde skal kunne eksperimentere med for eksempel biodiversitet, mindre CO2-udledning, mindre udledning af kvælstof /fosfor og så videre – men SAMTIDIG kunne drive et rentabelt landbrug. Det kræver en pose penge fra staten afsat til dette formål.

Det kan de ikke i dag. De nuværende tilskudsordninger spænder simpelthen ben for det. I stedet skal landbrugsgårdene sættes fri for at afprøve nye metoder. Sådan som man kender det fra frikommunerne.