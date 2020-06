Forslag om at droppe olien i Nordsøen upopulært i Esbjerg 

I en ny rapport anbefaler Klimarådet, der er regeringens uafhængige klimarådgivere, at den ottende og fremtidige udbudsrunder af licenser til efterforskning og produktion af olie og gas i Nordsøen aflyses.

Den melding er Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) bestemt ikke glad for.

Jeg synes, det er ærgerligt at stoppe for ottende udbudsrunde for at sende et signal. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg

Han kalder Klimarådets udmelding for et udtryk for signalværdi og symbolpolitik.

- Klimarådet siger jo selv, at det ikke har nogen nævneværdig effekt på CO2-udledningen hverken i Danmark eller i resten af verden. Jeg synes, det er ærgerligt at stoppe for ottende udbudsrunde for at sende et signal, siger han til TV SYD.

Formand: Stærkt signal

Danmark har indvundet olie og gas fra Nordsøen siden 1972. Fra 1984 er licenser til det primært tildelt ved nummererede udbudsrunder. Klimarådets væsentligste argument er, at et stop for ny efterforskning kan styrke troværdigheden omkring Danmarks ambitiøse klimapolitik.

- Samtidig vil det sende et stærkt klimapolitisk signal internationalt, fortæller Peter Møllgaard, der er formand for rådet.

Han henviser til Danmarks mål om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til i 1990.

Vi lever i en global verden

Esbjergs borgmester erkender vigtigheden i, at Danmark går forrest på klimaområdet. Men ikke ubetinget.

- Vi er i forvejen langt foran mange andre lande, men vi skal jo ikke være så langt foran, at vi taber de andre bagud af dansen. Vi kan ikke betragte Danmark som en lille osteklokke. Vi er jo en del af et globalt marked og en global verden, og derfor skal vi selvfølgelig arbejde på at få de andre med, så det har en positiv klimaeffekt for hele verden og ikke kun noget, vi laver i Danmark, mener han.