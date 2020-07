Forsøg med firedages arbejdsuge måske slut inden starten

Den så ellers så lovende ud. Idéen om en firedages arbejdsuge på Jobcentret i Esbjerg. Medarbejderne tog godt imod idéen. 86 procent af de 450 medarbejdere, der kan få sådan en firedages arbejdsuge, sagde "ja tak".

Men nu ser idéen ud til at være strandet. Parterne - Esbjerg kommune på den ene side og fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal på den anden side - er gået fra hinanden. Uden aftale i hånden.

Dorthe Vestergaard, HK-Kommunal Sydjylland, ønsker en ordentlig evalueringsrapport for at kunne sikre et bedre beslutningsgrundlag efter forsøget. Foto: Thor Hedegaard

- Ærgerligt. Det kom som et lyn fra en klar himmel, at det ikke bliver til noget alligevel, siger beskæftigelsesrådgiver Anette Bøhlers.

Rapport skiller parterne

Stridspunktet er såmænd ikke modellen for en firedags arbejdsuge men om en evalueringsrapport.

- Det er et banebrydende projekt, vi er gået i gang med her. Over to et halvt år. Derfor er det vigtigt at man har et validt og godt datagrundlag, når der skal træffes en beslutning om, hvordan man fortsætter efterfølgende, siger formanden for HK-Kommunal Sydjylland, Dorthe Vestergaard.

Borgmester: Dyr rapport

Egentlig er man i Esbjerg Kommune ikke uenig med fagforeningerne om dette. Snarere om prisen på en evalueringsrapport. Fagforeningerne har peget på en rapport, der kommer til at koste 840.000 kr., som kommunen skal betale.

Det synes borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre, er for dyrt.

- Selvfølgelig skal vi have en evaluering af forsøget, men det er der jo mange måder at gøre på. Også måder, der er billigere end et universitetstilbud på over 800.000 kr. Jeg tvivler på, at et flertal i økonomiudvalget vil nikke ja til det, siger han.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre: - En evalueringsrapport til over 800.000 kr. er for dyr. Foto: Finn Grahndin

Uden aftale intet forsøg

Forsøget skulle have begyndt i marts i år, men som alt andet blev det tidspunkt udsat på grund af Corona-krisen. Til 1. august. Men nu bliver tidspunktet udsat igen. Til en ukendt dato. Måske er hele idéen i fare.

- Hvis vi ikke kan blive enige om en aftale, ja så kan vi jo ikke komme videre. Ærgerligt både for os som kommune, der gerne vil prøve det af, og for de mange medarbejdere, der glædede sig til at komme i gang med det den 1. august, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

Besparelse opgivet

Projektet skulle ellers spare kommunen for 1,7 mio. kr. om året i driftudgifter i 2022 og 2023. Men ifølge TV SYDs kilder har man under forhandlingerne droppet den del, så forsøget ikke længere nødvendigvis skal spare penge.

450 medarbejdere kunne komme med i forsøget. 86 procent af dem havde sagt ja til det. Foto: Finn Grahndin

I dag er Anette Bøhlers ærgerlig og skuffet. Hun havde glædet sig:

- Jeg gik og talte ned. Nu havde jeg to fredage tilbage, for så gik jeg på ferie, og efter min ferie kom jeg tilbage, og så havde jeg så en firedags arbejdsuge. Men ja, sådan gik det ikke, siger hun.

Håb - efter ferien

Formanden for HK-Kommunal Sydjylland, Dorthe Vestergaard, er dog stadig optimist:

- Nu går vi på sommerferie, og så er det min klare opfattelse, at vi mødes igen efter sommerferien. Og så får vi lavet en aftale til gavn for vores medlemmer, siger hun.