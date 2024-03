Forsvunden 10-årig fra Sydvestjylland er ikke fundet i løbet af natten - politiet fortsætter eftersøgningen lørdag

Artiklen er opdateret lørdag formiddag med seneste information om politiets eftersøgningsindsats.

Trods eftersøgning med hundepatruljer natten igennem er det ikke lykkedes politiet at finde 10-årige Magnus Frank Nielsen, der har været savnet, siden han fredag klokken 13 skulle hentes fra skole i Grimstrup i Esbjerg Kommune.

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag formiddag meddelt, at det fortsætter eftersøgningen efter den 10-årige dreng, og at der bliver sat en helikopter ind i indsatsen for at finde drengen.

Fra vagtchef Søren Strægaard lød det kort før midnat fredag, at drengen ikke var mødt op, da han skulle hentes af en taxabus.

- Men der er ikke mistanke om, at der er sket noget kriminelt, oplyste vagtchefen her.