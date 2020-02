Fortsat travlhed selvom hul i dige er lukket

Beredskabsdirektør Jens Mølgaards tidsplan holdt - kort før midnat var hullet i Varming-diget midlertidigt udbedret med sten, sandsække og dobbeltsikret med en nyt ekstra sanddige udenom.

- Nu kommer der ikke længere vand ind gennem diget. Det betyder dog ikke, at mine folk kan slappe af. Der er sluppet meget vand ud på markerne. Torsdag formiddag er vi ved at sætte mobile plastik-dæmninger op ved Ribe Fritidscenter for at være sikre på, at vand ikke trænger ind og ødelægger gulvene i sportshallerne, siger beredskabsdirektør Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen, til TV SYD.

Kortet viser, hvor diget er brudt sammen. Foto: Lasse Hansen, TV SYD

Mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen har på det seneste patruljeret døgnet rundt i Ribe by for at holde øje med, om der er fare for oversvømmelser.

- Det fortsætter vi med de næste dage, hvor der er udsigt til mere regn. Vi tror dog på, at digerne holder - men der er allerede meget vand på marker og veje, som kan drille os, hvis vi ikke er på forkant, siger beredskabsdirektør Jens Mølgaard, der ligesom sine ansatte kun har fået få timers søvn de seneste par døgn.