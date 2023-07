Forventer økonomisk skub til forskning efter udsolgt koncertturné

Det betyder også, at man nu med stor sandsynlighed kan se frem til et indsamlingsresultat, som kan give et betydeligt økonomisk skub til Muskelsvindsfondens indsats på forskningsområdet. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Med årets succes kan vi sætte det lange lys på og styrke vores arbejde for forskning i muskelsvind. Vi står midt i en behandlingsrevolution med nye og banebrydende medicinske behandlinger til mennesker med muskelsvind, udtaler Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden, i meddelelsen.

Foruden Esbjerg var Grøn også forbi Kolding i denne omgang.