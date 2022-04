Foto-verdensmester fra Ribe udgiver ny bog med sine værker: Se billederne her

For fire år siden begyndte Lars Roed fra Hviding ved Ribe at fotografere. Men det var ikke selfies, søde børn eller hund, men derimod Vadehavet, der stod for skud.

Det har han gjort lige siden, og det har indtil videre resulteret i flere priser. Heriblandt "Årets Fotograf" i kategorien Natur & Dyr i 2021/2022, og nu har Lars Roed fået sine Vadehavsbilleder udgivet i sin helt egen fotobog.

- Det er ret vildt at få lavet sin egen bog, det er simpelthen mega fedt og lidt uvirkeligt, siger han om den splinternye bog.

Lynkarriere

Det var stress, der for fire år siden fik Lars Roed til at gribe kameraet og sidenhen dele dem på sociale medier. Her fik han lynhurtigt meget opmærksomhed.

- Ligepludselig fandt jeg ud af, at jeg også havde talent for at tage billederne, siger han.

Han har de seneste tre år været en del af fotograflandsholdet, og det har blandt andet ført til, at han i år vandt prisen som årets fotograf i Danmark.

Med sin bog håber Lars Roed, at han kan inspirere andre til at komme ud og nyde Vadehavet.

Billeder fra bogen kan du se lige her.