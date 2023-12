Fra sofa til VM-bronze på 36 timer: Team Esbjerg-spiller fik speciel VM-debut

Hun scorede sit første landsholdsmål i en periode, hvor Danmark var lidt nede i en bølgedal før pausen, men lige da bolden ramte nettet, nåede hun ikke at tænke over, hvad der egentlig var sket.

- Det var først, da folk råbte og gik helt amok. For mig var det bare en håndboldkamp. Jeg er godt klar over, at det var landsholdet og 12.000 tilskuere, der råbte mit navn, men det var bare håndbold, og jeg skulle bare smide bolden i kassen, siger hun.

To medaljer og én kamp

Da hun lørdag morgen mødte ind til træning i Herning, sad hun lidt for sig selv i et hjørne af den lille tribune i træningshallen. Og det var helt bevidst.

- Jeg skulle ikke fylde mega meget i går, siger hun.

- Det har været specielt. De andre var mega kede af det, og det kunne jeg godt forstå, for de spillede en sindssygt god kamp mod Norge. Jeg skulle prøve at komme med noget energi og være der for dem, der havde brug for det, siger hun.

Kaja Kamp blev også kaldt ind til EM sidste år, men spillede ikke. Til gengæld fik hun en sølvmedalje.

- Jeg har to medaljer og én kamp. Det er en statistik, der ikke er mange, der kan prale af.

/ritzau/