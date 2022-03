Fra udfordring til drøm - prisstigninger får caféejer til selv at dyrke grøntsager til sin café

- Vi har allerede sat krydderurter til spiring, så om alt går vel, begynder vi at kunne høste dem fra marken om nogle måneder, forklarer Ea Gram-Rankin.



De nødvendige prisstigninger i caféen håber hun dermed, at kunne holde lidt nede.

- Åh, jeg hader at skulle hæve priserne. Men lige nu er en tomat for eksempel steget med 130 procent, og stort set alle andre råvarer er også steget. Det er bare hjerteskærende her seks måneder efter sidste corona-lockdown.

Krisen tvinger til kreativitet

Selvom Ea er træt af at skulle hæve priserne, så er hun også begejstret - ikke for prisstigninger - men fordi en krise endnu en gang tvinger hende til at tænke kreativt.

- At vide hvor grøntsagerne har groet, og at man selv have lavet dem. Det føles sindssygt godt, ja, det er en drøm, der bliver en realitet før tid. Jeg er selv kok, og der er nok ikke noget bedre end selv at dyrke sine grøntsager, siger hun og fortsætter.

- Vi kan ikke bare sætte os ned og vente på bedre tider, vi er nødt til at reagere nu. Det har vi i hvert fald lært af coronapandemien.