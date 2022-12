Det er Velliv og DIF, der sammen har udvalgt Freja Jæger Poulsen som en af de tre finalister til prisen.

- Jeg var ved at lave risengrød, da jeg fik beskeden om, at jeg var indstillet, og jeg blev så glad, at risengrøden brændte på, fortæller Freja Jæger Poulsen i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Prisen bliver uddelt ved et stort tv-show i Jyske Bank Boxen den 7. januar 2023.