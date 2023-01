Freja fra Bramming vinder stor frivillighedspris

Desuden er Freja Jæger Poulsen landsholdskæmper i ju-jutsu. I motivationen for prisen beskrives Freja Jæger Poulsen som en stabil, initiativrig, ihærdig træner, der samtidig er et stort forbillede i klubben, hvor hun igennem leg og læring får det bedste frem i hvert enkelt barn.



- Jeg er utroligt glad for den her pris, og det kommer helt fra hjertet. Det at være med til at skabe et frirum, hvor børn kan være børn og samtidig gøre dem dygtige i den sport, jeg elsker, er fantastisk. Jeg er så stolt over den her anerkendelse, siger Freja Jæger Poulsen i en pressemeddelelse.

Med prisen følger 75.000 kroner, hvoraf 50.000 kroner går til klubben og 25.000 kroner til Freja Jæger Poulsen selv.