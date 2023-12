Manden har været offentligt efterlyst siden 29. juni i år.

Han er mistænkt for at være en af gerningsmændene bag et overfald på en 35-årig mand fra Århus, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete den 16. juni, hvor offeret blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv.