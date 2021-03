Frisører over hele landsdelen bliver kimet ned af kunder: Det er helt vildt

Jette har otte ansatte i sin salon - tre elever og fem assistenter - og nu håber hun, at alle må møde ind på arbejde den 6. april.

- Jeg er lidt usikker på, om vi alle må i salonen på en gang, og om der er afstandskrav. Det skal jeg lige have undersøgt, før jeg kan lave tider til folk. Hvis vi ikke må, så laver vi en turnusplan, siger hun og fortsætter.

Coronapas: - det skal nok gå

- Det med visir, mundbind og coronatest og pas skal vi nok finde ud af, mener hun.

Det kræver nemlig et coronapas, hvis man vil til frisør, som enten viser en negativ coronatest, som er max 72 timer gammel, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus.

Bortset fra børn under 15 år, de behøver ikke sådan et pas. Desuden kan man fortsat bære mundbind og visir ved besøg hos frisøren.

Hårdt år er snart forbi

Jette Højsager fortæller, at hun er kommet gennem det hårde coronaår med skindet på næsen rent økonomisk, fordi hun har haft lidt opsparing, men også takket være sine ansatte:

- Mine fantastiske assistenter har indvilget i at gå lidt ned i løn samt i at afholde noget ferie under den her nedlukning. Uden dem og deres velvillighed ville det have været ret svært, siger hun.

Nedlukning har gavnet eleverne - på nogle måder

Selvom det har været krævende at holde den ni mand store salon lukket i så lang tid, så er der kommet lidt godt ud af nedlukningen i salonen midt i Kolding, hvor Jette Højsager fortsat har måttet undervise de tre elever:

- Det har blandt andet betydet, at de har fået enetimer. Men også at vi har kunnet deltage i forskellige sjove ting som kurser over nettet med alt fra produktgennemgang til undervisning i brug af sociale medier i forretningen. Desuden har de tre fået trænet klipninger på dukkehoveder – vi havde nogle med langt hår, og de er nu helt, helt korthårede, ler Jette Højsager, og fortsætter:

- Så på nogle områder har nedlukningen også været en fordel og faktisk godt for eleverne.

Jette Højager glæder sig dog til meget snart at kunne samle sine ansatte i salonen og få gang i klipning og farvning af de trængende kunders hår.