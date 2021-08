Frustrerede minkavlere venter på svar på, om de er købt eller solgt: - Vi får ingen information. Det er lukket land

17 millioner danske mink blev i november sidste år beordret aflivet. I samme ombæring besluttede politikerne også at gøre minkproduktionen herhjemme tilladt igen fra januar næste år.

Skal det blive en realitet, kræver det 200.000 til 500.000 nye dyr til at opformere bestanden, så selve produktionen kan begynde i 2023, skønner minkbranchen.

Mange avlere har givet op, men der er også dem, der drømmer om igen at producere skind.

En af dem er Henning Christensen fra Esbjerg, som udover at være minkavler også er formand for Fyn & Sydjyllands Pelsdyravlerforening.

- Det er det, vi er uddannet til, og det er det, vi er gode til. Så det er en naturlig ting, at vi gerne vil starte igen og komme videre, siger han.

Henning Christensen og den øvrige gruppe af minkavlere, der gerne vil i gang igen, ved dog ikke, om de får lov til at importere avlsdyr, eller om forbuddet bliver forlænget, og han erkender, at det derfor ikke er særlig motiverende at stå op om morgenen og vedligeholde de tomme stalde, der risikeres at skulle pilles ned.

- I praksis skal vi først og fremmest have skaffet nogle dyr. Vi skal have hele det setup op at køre, som vi har været ekstremt gode til i Danmark. Og det bliver svært. Hvis vi skal nå det til den 1. januar, så er vi ikke fem minutter i 12, så er vi to minutter i 12, siger han.

Avlere: Deadline for svar er 1. oktober

Partierne SF og Enhedslisten vil afskaffe minkavl helt. Derfor kan Socialdemokratiets stemmer blive afgørende.

Partiets medlem af fødevareudvalget, Bjarne Laustsen, kalder det en svær situation og læner sig i sin holdning op ad minkavlernes egen brancheorganisation, der ikke mener, det er hensigtsmæssigt og muligt at starte op igen.

- Dernæst har vi et sundhedsmæssigt aspekt, hvor sundhedsmyndighederne siger, at der stadig er en stor smitterisiko, siger han.