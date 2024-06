Frustrerende, mener socialdemokrat om forsvundne opgaver

- Det virker underligt, at dokumenterne bare kan forsvinde, og at det ikke er muligt at finde dem igen, siger Kris Jensen Skriver (S), som er medlem af Børne- og Undervisningsministeriet.

Socialdemokraten understreger samtidig, at han godt kan forstå de unge menneskers frustrationer.

- Denne situation er selvfølgelig noget vi skal kigge på, om det kan give anledning til ændring af proceduren, andet kan jeg ikke sige, fortæller Kris Jensen Skriver (S).

Det er endnu ikke lykkedes Postnord at finde de forsvundne eksamensbesvarelser.