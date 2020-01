Fyrværkeri var tæt på fredede bygninger i Ribe - nu vil de have nye regler

Den 28. december var det tæt på at gå galt i Ribe. Kannikegården, der er omgivet af gamle, fredede bygninger, fik ødelagt sine ruder af noget, der formentlig var fyrværkeri. Kannikegården er en moderne bygning, der blev indviet i 2016, efter den var blevet genopført.

- Det er simpelthen for farligt med fyrværkeri i en by som Ribe med alle de fredede bygninger. Det kan gå galt, og jeg er ret utryg ved, hvad der kan ske nytårsaften, siger Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer.

Derfor ønsker han sig nu et forbud mod at skyde fyrværkeri af i Ribes gamle bydel, fordi der ligger 120 fredede bygninger i Ribe centrum.

- Det handler om vores kulturarv, det er ikke noget fliffi fluffy. Det er for kostbart til, at vi skal tillade denne risiko. Det er jo lidt bizart, at man på den ene side bruger millioner af kroner på at reparere og sætte bygninger i stand, og på den anden side brænder fyrværkeri af lige ved siden af de her gamle bygninger fire dage om året, siger han.

Udvalgsformanden vil se på reglerne

Formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini, Soc.dem, forstår museumsdirektørens bekymringer. Derfor vil hun se på, om der skal laves særlige regler for Ribe.

- Jeg forstår den bekymring, og jeg synes, det er drøftelsen værd. Måske vi skal til at tænke anderledes i Ribe ved at mødes ét sted, og så fyre fyrværkeri af samme sted, eller om vi skal til at have nogen til at stå for det, siger Karen Sandrini.

Hun vil nu stille spørgsmålet i kommunens økonomiudvalg og se, om der er opbakning til at arbejde videre med det.