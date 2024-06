Gave til unge: Værsgo her er 25.000 kr

Det hedder "ungebudgetter" og har været afprøvet som et pilotprojekt i Aarhus Kommune. Nu har Lind Foundation valgt at fortsætte forsøget i tre kommuner. Den ene er Esbjerg Kommune.

Her vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i morgen tirsdag nikke ja til samarbejdet. De 25.000 kr. fordeler sig på 17.500 kroner, der kommer fra Lind Foundation og 7.500 kroner fra kommunen. Nærmere bestemt Jobcentret. Her vil den unge sammen med sagsbehandleren finde den bedste løsning. Men udgangspunktet er, at den unge selv kommer med et forslag og fortæller, hvorfor de 25.000 kroner netop skal gå til det formål, som den unge foreslår.

Beløbet kan fx anvendes til IT, transport (fx kørekort), terapi, kurser m.v.

Ideen er, at det skal være lettere for langtidsledige unge at komme i job og uddannelse. De udvalgte unge skal have mere indflydelse på deres egen fremtid



Kommunens bidrag med 7.500 kroner per ung skal anvendes inden for rammerne af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Drømmen om at købe sig en guitar på den regning, kan derfor ikke umiddelbart lade sig gøre. Men et kursus i kor, hvis den unge drømmer om at blive professionel sanger, kan være en mulighed. De unge har medbestemmelse, men der er ikke frit valg.



Forsøget i Aarhus Kommune viste, at de unge mellem 18 og 30 år fik "en større beskæftigelsesgrad", og der er "indikationer på, at de unges trivsel forbedres", som der står i rapporten.

Der er aktuelt 570 unge modtagere af uddannelseshjælp. Ungebudgetterne træder i kraft fra september 2024.