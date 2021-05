Gavl styrtede pludselig sammen: I dag kom Mathias endelig ind til sine ejendele

Det er mest elektronik, som Mathias Jensen frygter er blevet ubrugeligt, men der er også andre personlige ejendele, som han håber stadig kan bruges.



- Snart er jeg med ved DM i skateboard, så jeg håber, at mit skateboard er i god behold, så jeg kan komme ud at træne. Jeg vil også meget gerne redde mit Canon-kamera, som jeg bruger til at optage skater-tricks og den slags. Men nu må vi se.

Kort tid senere finder han både skateboard og kamera i god behold, mens en playstation ser noget støvet og medtaget ud.

- Det er helt surrealistisk at være her igen. Hold op, hvor er det vildt, siger han og begynder at pakke sine ting sammen.