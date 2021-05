Gavl styrtede pludselig sammen: Nu kan Mathias endelig komme ind til sine ejendele

Den seneste uge har været en periode, som 20-årige Mathias Jensen sent vil glemme.

Tirsdag i sidste uge omkring klokken 11 styrtede gavlen til Østergade 57 midt i Esbjerg pludselig sammen, og Mathias Jensen og de øvrige beboere måtte flygte ud af deres lejligheder.

Nu kan han endelig komme tilbage til en bopæl og se med egne øjne, hvad der er sket.

- Jeg er spændt på at se, hvordan min computer og min Playstation ser ud, men jeg er ikke så optimistisk. Der er sprunget et vandrør derinde, og jeg har fået at vide, at min lejlighed er en halv swimmingpool, siger Mathias Jensen.