Genrejsningen af de borgerlige starter i Esbjerg

Alle 250 pladser var fyldt op i Musikhuset i Esbjerg, da Nye Borgerliges Pernille Vermund i dag tog hul på partiets nye rundtur i Danmark under overskriften ”Borgerlig Renæssance” – som betyder genfødsel.

En rundtur, som kommer ovenpå et år med tumult hos flere af de borgerlige partier: Liberal Alliance og DF fik en vælgerlussing under valget, Liberal Alliance tog afsked med formand Anders Samuelsen, ligeledes gjorde Venstre, som fik en helt ny ledelse. For ikke at nævne den nye dreng i klassen Paludan, som skabte røre under valget - og et valg, som gik til rød fordel.

Valgresultater fra Folketingsvalget 2019: Venstre: 43 (+9) Dansk Folkeparti: 16 (-21) Konservative: 12 (+6) Liberal Alliance: 4 (-9) Nye Borgerlige: 4 (+4) Socialdemokratiet: 48 (+1) Radikale Venstre: 16 (+8) SF: 14 (+7) Enhedslisten: 13 (-1) Alternativet: 5 (-4) Stram Kurs: 0 (0) Kristendemokraterne: 0 (0) Klaus Riskær Pedersen: 0 (0) Se mere

- Vi kan bare se, hvordan vores samfund stille og roligt sander til i bureaukrati og topstyring, og der bliver mere og mere centralisering. Vi skal have genrejst det borgerlige Danmark, siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

Centralisering har splittet Danmark

Den politiske debat i dag i Esbjerg var bare den første i en række. Og for Pernille Vermund var der ingen tvivl om, at valget af Esbjerg som startsted gav god mening.

- Noget af det, der har udfordret Danmark de sidste årtier, det har været, når man har centraliseret vores samfund og magten i København, så har man skabt en situation, hvor Danmark står splittet. Hvor man har storbyer, som vil en retning, og så har man landdistrikterne, som vil en anden. Man har drænet landdistrikterne, og det skal vi have taget et opgør med, siger Pernille Vermund, som selv er opstillet i Sydjylland.

Det handler om frihed

Ifølge Nye Borgerlige politikeren er det danske samfund under pres. Den offentlige sektor er blevet for stor og begrænser borgernes frihed.

- Der er mange danskere, der siger, lad nu være med at blande jer i alt, hvad vi foretager os i vores hverdag. Vi kan faktisk godt selv. Det her med at politikerne skal bestemme mindre og danskerne mere - særligt over deres egne penge. Det er et budskab, jeg har hørt mange gange, og det er jeg enig i, siger Pernille Vermund.

Den opfattelse delte også Søren Pape Poulsen, som var inviteret med til dagens debat om borgerlighed.

- Jeg synes, borgerlig politik handler om frihed. Og jeg synes hele tiden, der er brug for at minde hinanden om, at der er andre end staten, kommunen og regionen, der kan vise medmenneskelig omsorg. Der er også noget, der hedder privat velfærd, siger Søren Pape Poulsen, formand for de konservative.

Dagens arrangement var gratis.