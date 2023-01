Gensyn med gammel kending: Esbjerg banker Polman og co. i overlegen CL-sejr

Esbjerg har for længst sikret sig en plads i turneringens knockoutfase, men kæmper for at få en direkte billet til kvartfinalerne.

Det gør de to bedste i gruppen, mens nummer tre til seks går videre, til hvad der svarer til en ottendedelsfinale.

Esbjerg ligger nummer tre med 16 point og er med tre kampe tilbage tre point efter gruppens tophold, Metz, og to efter Györ på andenpladsen. Rapid Bucuresti har også 16 point.