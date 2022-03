Gerningsmænd anholdt efter overfald på 26-årig

To personer er søndag klokken 15.59 blevet anholdt ved en opgang i Esbjerg, efter de lørdag ydede vold mod en 26-årig ved Banegården i Esbjerg.

Klokken 15.01 lørdag blev en 26-årig mand udsat for vold af to mænd på henholdsvis 20 og 21 år.

Ifølge vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, har de to gerningsmænd ydet vold med et bat eller lignende slagvåben.

- Den 26-årige mand bar tydelig præg af volden, siger han og fortæller, at politiet er i gang med sagsbehandlingen.

På Twitter skriver Syd- og Sønderjyllands Politi søndag aften, at de to anholdte arrestanbringes natten over, og at der mandag morgen vil blive taget stilling til en eventuel fremstilling i Grundlovsforhør.

Det er endnu uvist om de tre mænd har en relation til hinanden forud for overfaldet.