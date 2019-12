Gerningsmand forsøgte at true sig til penge med kniv

En gerningsmand forsøgte torsdag lidt over midnat med en kniv at true sig til penge på restaurationen King George, der ligger på Skolegade 22 i Esbjerg.

Iført en sort hue over ansigtet og en kniv i den ene hånd gik gerningsmanden ind på stedet og råbte ’Give me the money’ på gebrokkent engelsk til bartenderen. Bartenderen nægtede dog at udlevere pengene og fik i sidst ende manden til at forlade stedet.

Efter røveriforsøget blev manden set løbe ned af Skolegade mod Torvet og efterfølgende formentlig i retning mod McDonald’s.

Signalement af gerningsmanden Mand

Cirka 185 centimeter høj

Bred/muskuløs kropsbygning

Lys hudfarve

Var iført mørkt tøj

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser nu gerningsmanden og håber at nogen i området har set noget. Røveriforsøget skete klokken 00:20 torsdag den 5. december.

Politiet vil især meget gerne i kontakt med to personer, der sad udenfor King George og spiste pizza, da gerningsmanden forsøge at true sig til at få udleveret penge.

Har du set noget, kan du kontakte politiet på 1-1-4.