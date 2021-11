Giftigt flourstof har spredt sig kilometer væk fra brandskole

Cirka to kilometer væk fra brandskolen i Esbjergs østlige udkant viser jordprøver indhold af flourstoffet PFOS, som er både to, syv, otte og ti gange over grænseværdien.



Det skriver Jyllands-Posten, som for nogle uger siden dokumenterede, at Falck i årevis har udledt PFOS-holdigt vand fra brandskolen til et naturareal uden at have tilladelse til det fra Esbjerg Kommune.

Det fik kommunen til at tage en række prøver, og de viser, at forureningen har bredt sig op til et par kilometer væk fra brandskolen. Den ligger ned til det beskyttede vandløb, Uglvig Bæk, og via den er de giftige stoffer transporteret videre ud på marker og enge i området. Jyllands-Posten oplyser, at stofferne også er fundet i grundvandet.

Frygter miljøbombe

PFAS er fællesbetegnelsen for en række flourstoffer som tidligere blev brugt i blandt andet brandslukningsvand. De er kræftfremkaldende, ødelæggende for immunforsvaret og vanskelige at nedbryde. Eksperter frygter en national miljøbombe med stofferne.

I følge Jyllands-Posten oplyser Esbjerg Kommune, at prøverne er midlertidige og afventer yderligere verifikation, vurdering og kvalitetssikring. En endelig rapport ventes offentliggjort i uge 50.