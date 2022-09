Glasperler formet af vikinger stammer fra romerske mosaikker

Nu afslører et nyt dansk studie, at perler fra flere af disse glasperleværksteder viser tegn på, at vikingerne var særdeles dygtige og vidende håndværkere, som havde effektive teknikker til at omsmelte og farve mosaiksten fra Middelhavet til glasperler i helt nye farver.



Det skriver Videnskab.dk.



- Det har været et fantastisk studie at være med i, for det har vist vikingernes helt særlige knowhow inden for glasarbejde, forklarer Gry Hoffmann Barfod, geokemiker ved Aarhus Universitet og medforfatter på studiet, til Videnskab.dk. Studiet er blevet udgivet i tidsskriftet Archaeological and Anthropological Sciences.