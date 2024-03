Go Gaming er godt - nu udvides tilbud til unge

Ja. Det viser erfaringerne fra KFUM’s Sociale Arbejdes Go Gaming-klubber, hvor unge udvikler kompetencer, og fællesskaber opstår gennem computerspil.



Med de erfaringer i hånden åbner Go Gaming nu klubber i henholdsvis Grindsted, Haderslev og Christiansfeld.

Det sker på Ungdomsskolen i Grindsted i Billund Kommune og Frørupskolen Helsehjemmet, som er et børn- og ungehjem i Haderslev og Christiansfeld og en del af KFUM’s Sociale Arbejde.

I løbet af de seneste tre år har projektet Go Gaming udviklet og implementeret en pædagogisk metode til at fremme unges trivsel med udgangspunkt i deres interesse for gaming. Denne indsats har allerede haft stor succes i ungetilbuddene Gademix i Kolding, Gefionsgården i Horsens samt på forsorgshjemmet Skjoldbo i Esbjerg, og nu er det tid til at udvide for at nå ud til endnu flere unge.

- Målet med Go Gaming er ikke træning eller dygtige e-sportsudøvere, men trivsel. Vi ser derfor computerspil som et værktøj til at opbygge venskaber, relationer og sociale kompetencer, siger projektleder Louise Gade Ellekrog fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Projektet er udviklet i samarbejde med VELUX fonden og Ole Kirk’s Fond, som har støttet udbredelsen med tre millioner kroner.