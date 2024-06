GoCollective har fået ultimatum efter massive aflysninger

Det fortæller Socialdemokratiets transportordfører, Thomas Jensen til TV MIDTVEST, efter at GoCollective onsdag formiddag har været til møde i Transportministeriet med en redegørelse for situationen.

- Så er der forskellige skridt, vi kan tage. Det kan i yderste konsekvens være, at vi beder en tredjepart om at forestå de operationer, som GoCollective skulle have gjort. For GoCollectives regning, understreger ministeren.

Transportminister Thomas Danielsen (V) siger til TV MIDTVEST, at han forventer, at der nu sker ændringer.

For Thomas Danielsen er det vigtigt, at GoCollective er et godt eksempel indenfor den kollektive transport - modsat situationen lige nu.

- Når der er togforbindelser, som kører så dårligt, er det desværre noget, der smitter negativt af på den kollektive transport som helhed. Og når du kører med kollektiv transport, så har du jo brug for, at alle delene spiller sammen. Derfor er det her meget kritisk, og det skal op at køre hurtigst muligt, pointerer han.

Forventer færre aflysninger

GoCollective har tidligere forklaret, hvordan problemer med at skaffe de rigtige reservedele er en blandt flere udfordringer, der altså fører til ”aflysninger på grund af materielle forhold”.

Derfor var dagens møde kærkomment, understreger Erik Poulstrup, der er administrerende direktør for tog i GoCollective.

- Mødet var en rigtig god mulighed for os til helt åbent at forklare, hvilke udefrakommende udfordringer, der har været, understreger han.

Direktøren tager transportministerens påkrav med frist ved årets udgang til efterretning. Og han understreger, at GoCollective selv har sat gang i en plan, der skal reducere problemerne - og dermed også antallet af aflysninger.

- Det er vores helt klare forventning, at de aflysninger, der skyldes materielle forhold, bliver nedbragt, siger Erik Poulstrup.